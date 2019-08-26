Жителей Московского региона предупредили о заморозках в конце августа

Столбики термометров заметно опустятся в середине недели, а к выходным снова потеплеет.

В Москве и области жара в конце августа сменится переменчивой погодой, а местами возможны первые заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра России.

Начало и конец недели будут умеренно тёплыми, а в середине заметно похолодает. Сегодня, 26 августа, в Москве ожидается 20–22 градуса тепла, в области — 18–23. 27 августа возможен небольшой дождь и ветер до 15 м/с, днём в Москве термометры покажут 20–22 градуса, в Подмосковье — 18–23. 28 августа порывы ветра будут достигать 17 м/с, днём в Москве похолодает до 15–17 градусов, в области — до 13–18.

— Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7, в центре 9–11, по области 2–7, местами возможны заморозки до минус 2 градусов, — сообщили в Гидрометцентре.

Уже после полудня 29 августа в Москве потеплеет до 20–22 градусов, в области — до 17–22. В последующие двое суток ночи станут менее прохладными, а днём воздух будет прогреваться до 19–24 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в последний понедельник августа.