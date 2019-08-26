Пик дорожных пробок в Москве спрогнозировали на 1 сентября

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

К выходным количество автомобилей в столице постепенно будет расти из-за приближения начала учебного года.

C 26 августа количество машин на дорогах столицы увеличится на 15−17% из-за окончания периода отпусков, а воскресенье, 1 сентября, станет самым загруженным днём на этой неделе.

Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву, — рассказали ТАСС в Центре организации дорожного движения Москвы.

Там добавили, что плотный трафик ожидается на подъездах к Москве во второй половине 1 сентября.

По прогнозу ЦОДД, в последние дни августа в Москве прибавится около 100−125 тысяч автомобилей. Самые большие затруднения будут наблюдаться у крупных торговых центров и детских магазинов.

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