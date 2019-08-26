Суд арестовал имущество экс-министра Абызова на 27 миллиардов рублей

Сейчас бывший член правительства находится под арестом. Следствие по его делу ещё продолжается.

Сумма арестованных активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере, превысила 27 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России.

— Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества более чем в 27 миллиардов рублей, — заявил он.

Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года.