Тело пенсионерки с ножевыми ранами нашли в квартире на юге Москвы

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Убийство".

В квартире одной из многоэтажек на улице Домодедовской в Москве нашли мёртвой пенсионерку. По данным столичного главка СКР, 78-летней женщине было нанесено множество ударов ножом.

— Вечером 25 августа 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Домодедовской в городе Москве, обнаружено тело пожилой женщины 1941 года рождения с множественными колото-резаными ранениями, — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что в Калужской области убили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По подозрению в преступлении задержан 34-летний житель Малоярославца.