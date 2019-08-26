Большинство россиян не смогли уменьшить "залипание" в Интернете в отпусках

Мужчины признались, что много времени тратили на игры, а женщины — на онлайн-магазины.

69% жителей России не смогли в летние месяцы сократить время пребывания в Интернете, хотя собирались. Получилось это лишь у 17% сограждан, сообщается по результатам исследования Mail.ru Group.

— Только 17% участников опроса сказали, что летом действительно выходят в Интернет реже, тогда как 69% делают это так же часто, как и в остальное время, а 14% — даже чаще, — сообщают исследователи.

В опросе можно было выбирать несколько ответов. Оказалось, что летом в игры играют чаще мужчины, чем женщины (47% против 38%). Женщины же больше сидят на сайтах онлайн-магазинов (27% против 18%). Мужчины больше посещают онлайн-игры и просматривают видео в Сети.

76% пользователей Рунета сидят в социальных сетях, 47% смотрят разное видео, 46% — конкретные фильмы и сериалы, 46% слушают музыку.

Mail.ru Group провела исследование в июле и августе 2019 года совместно с компанией ResearchMe. В опросе участвовали 4200 пользователей Интернета в России старше 14 лет, сидящие в Сети со стационарных компьютеров и мобильных устройств.

На днях Лайф приводил результаты другого исследования, которое показало, что каждый пятый россиянин ничего не покупает в Интернете.