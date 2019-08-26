В Горбачёв-фонде опровергли сообщения о том, что экс-президент СССР при смерти

Первый президент СССР Михаил Горбачёв регулярно бывает на работе, его здоровье в норме. Об этом сообщила пресс-служба Горбачёв-фонда.
— Он регулярно бывает на работе. Поэтому для подобного рода "новостей" о его плохом здоровье нет оснований, — приводит РИА "Новости" комментарий фонда.
Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что здоровье Михаила Горбачёва резко ухудшилось. Он якобы находится при смерти, и врачи не дают положительных прогнозов.
Нужно отметить, что слухи о сильной болезни Горбачёва появлялись и в начале месяца. Тогда их также опровергли.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram