В Горбачёв-фонде опровергли сообщения о том, что экс-президент СССР при смерти

Ранее появилась информация, что врачи якобы дают неутешительные прогнозы о состоянии политического деятеля.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв регулярно бывает на работе, его здоровье в норме. Об этом сообщила пресс-служба Горбачёв-фонда.

— Он регулярно бывает на работе. Поэтому для подобного рода "новостей" о его плохом здоровье нет оснований, — приводит РИА "Новости" комментарий фонда.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что здоровье Михаила Горбачёва резко ухудшилось. Он якобы находится при смерти, и врачи не дают положительных прогнозов.

Нужно отметить, что слухи о сильной болезни Горбачёва появлялись и в начале месяца. Тогда их также опровергли.