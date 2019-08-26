Двух россиян заподозрили в нарушении границы Финляндии на лодке

Пограничники соседнего государства зафиксировали инцидент 24 августа в регионе Северная Карелия.

Пресс-служба пограничного ведомства Финляндии сообщила, что расследует нелегальное пересечение границы на резиновой лодке. Двое россиян 24 августа, предположительно, проникли на 38 метров на территорию Финляндии по озеру Кангасъярви и затем вернулись обратно.

Нужно отметить, что такие нарушения нередки. Так, в июле пьяную россиянку задержали по той же причине — она нарушила границу на резиновой лодке.

Как правило, после оформления всех документов таких нарушителей депортируют на родину.