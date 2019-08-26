В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Турецкие власти заявили, что поставка и перевозка очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400 в Турцию состоится 27 августа (вторник). Об этом сообщает агентство Anadolu.
— С завтрашнего дня начнётся поставка и перевозка второй батареи С-400, — отметил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или отменить поставку в Турцию истребителей F-35.
В Кремле подчеркнули, что поставка С-400 проходит в соответствии с подписанными ранее контрактами.
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