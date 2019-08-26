Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля просят о суде в особом порядке

Во время незаконной акции Беглец ударил одного из бойцов нацгвардии, а Подкопаев распылил в лицо полицейских неизвестный газ из баллончика.

Два фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, которые обвиняются в применении насилия в отношении правоохранителей, попросили о суде в особом порядке. Речь идёт о Даниле Беглеце и Иване Подкопаеве.

По данным СК, во время незаконной акции Беглец ударил одного из бойцов нацгвардии. Фигурант уголовного дела уже признал вину в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Что же касается Подкопаева, на митинг 27 июля он пришёл подготовленным к активным действиям — захватил с собой балаклаву, чтобы скрыть лицо, газовые баллончики, ножи, противогаз, строительный молоток и перчатки. Во время беспорядков он применил баллончик — два правоохранителя получили химические ожоги глаз. После содеянного он попытался скрыться, но был пойман. У 22-летнего нарушителя во время задержания изъяли перечисленный выше арсенал. Обвиняемый вину признал.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении пяти участников массовых беспорядков 27 июля в Москве: Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова.