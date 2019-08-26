В Подмосковье двухлетний мальчик погиб от удара током в душе

Мать усадила малыша в воду и ненадолго отлучилась в другую комнату. Вернувшись, она нашла его мёртвым.

В подмосковном Орехово-Зуеве двухлетний ребёнок уронил включённую в розетку настольную лампу в душевую кабину и погиб от удара током. Как сообщили в областном главке СКР, трагедия произошла 23 августа.

— [Мать] оставила своего малолетнего сына без присмотра в ванной комнате, и в период её отсутствия ребёнок уронил в душевую кабину настольную лампу, включённую в розетку, — уточнили в следственном управлении.

Вернувшись, женщина нашла маленького сына мёртвым. По факту несчастного случая проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале девочка погибла от удара током, пытаясь спасти брата.