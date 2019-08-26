Чаплин призвал решить вопрос со стрит-артом Покраса Лампаса без угроз

По мнению протоиерея, православные люди выступили против арт-объекта, потому что "в них стала говорить глубинная церковь".

Известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин призвал мирно и без угроз решить дискуссию по поводу стрит-арт-объекта "Супрематический крест", который создал на одной из площадей художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге. Ранее работу закатали в асфальт работники коммунальных служб, а люди, представившиеся православными активистами, стали угрожать художнику и его сторонникам, решившим восстановить крест на площади.

— Очень хорошо, что идёт дискуссия, очень хорошо, что люди прямо выражают своё мнение. Очень рад, что православные люди вышли мирно, законно, с одиночными пикетами. Да, не нужно никому угрожать, нужно, конечно, изучить вопрос, действительно ли были какие-то угрозы расправы или физического воздействия. Это плохо в любом случае, — заявил Чаплин.

Также протоиерей добавил, что сам получает угрозы от "сторонников всяческого прогресса", но это происходит каждый час в жизни известных людей.

По мнению священника, Покрас Лампас манипулирует темой с крестом. И пишет на неё богоборческий манифест Казимира Малевича.

— Малевич был богоборчески настроен. Сопоставлять с ним крест — это сама по себе кощунственная идея. И я думаю, что христиане имеют не только право, но и долг говорить о том, что это неправильно... Православные люди в очередной раз проявили свою гражданскую активность, глубинная церковь стала говорить, — высказался Чаплин.

Как сообщал Лайф, согласованный арт-объект на площади стал совместным подарком администрации города и команды проекта Stenograffia жителям Орджоникидзевского района. Однако через день после его создания на место приехали коммунальные службы и залили его гудроном.