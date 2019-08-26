Лавров — о возможности возвращения России в G8: Жизнь уже ушла далеко вперёд

Глава МИД РФ уверен, что основные международные вопросы сейчас решаются в "группе двадцати".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не предпринимала и не собирается предпринимать никаких действий для присоединения к G7. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Анголы Мануэлой Домингуша Аугушту.

По его словам, Россия узнала об обсуждении возможности восстановления формата "Восьмёрки" из публичных заявлений некоторых западных коллег. Лавров подчеркнул, что Москва никого ни о чём не просила и не собирается.

— Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Бергансоне, не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи". Но главные вопросы сейчас всё-таки, если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "группе двадцати", — сказал глава российского МИДа.

Напомним, идею о возвращении России в G8 выдвинул президент США Дональд Трамп 20 августа. Лидеры "Семёрки" на саммите во Франции обсудили предложение американского лидера. Они договорились об усилении координации с Россией. При этом, по данным СМИ, "группа семи" пока не готова вернуться к формату G8.