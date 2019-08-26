В Швеции неизвестные в масках открыли стрельбу по людям у пляжа

Полиция разыскивает преступников, которые скрылись. Прилегающая территория оцеплена.

В городе Мальмё на юге Швеции группа неизвестных в масках открыла огонь в людном месте. В результате ранены трое, в том числе женщина с ребёнком. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что произошло это у пляжей, рядом с рестораном. Прозвучало около десяти выстрелов, предположительно, из разного оружия. Затем группа злоумышленников убежала через сады находящихся рядом жилых домов.

Пострадавшие отправлены в больницу. Место ЧП оцеплено полицией, начато расследование.

Ранее в Швеции полицейские "управляемым" взрывом случайно уничтожили целое здание.