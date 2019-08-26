Трамп ответил на вопрос о возможности присоединения России к G7

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Дональд Трамп. Фото © AP Photo / Andrew Harnik

По его словам, на саммите "Большой семёрки" этот вопрос обсуждался, но голосования не было.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7. Этот вопрос ему журналисты задали по итогам саммита "Большой семёрки" во Франции.

Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да", — отметил американский лидер.

Он добавил, что на встрече лидеров "семёрки" обсуждалась возможность переформатирования G7 в G8 за счёт России, однако голосования по этому вопросу не проводилось.

Формат "Большой восьмёрки" работал с 1998 года. В 2014 году на фоне обвинений России во вмешательстве в дела Украины и присоединении Крыма, он сократился до G7. На очередном саммите во Франции лидеры G7 договорились об усилении координации с Россией. При этом, по данным СМИ, они пока не готовы вернуться к формату "Большой восьмёрки". В Кремле же заявили, что в Москве надеются на здравый смысл стран-участниц в вопросе взаимоотношений с Россией для возможного восстановления партнёрства.

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