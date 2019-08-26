Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8

Однако Песков отметил, что для присоединения Москвы к "группе семи" необходимо согласие всех её участников.

В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, не считают, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов и добавил, что для присоединения России к "группе семи" желания одного Трампа недостаточно, нужно мнение всех участников.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Большой семёрки" не поддержали идею Трампа о возвращении России. В результате американский президент поссорился с коллегами.