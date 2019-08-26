В Кремле следят за ходом президентских выборов в Абхазии и рассчитывают, что второй тур также пройдёт в легитимном русле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы ждём второго тура и надеемся, что избирательный процесс пройдёт в легитимном русле, — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, первый тур выборов президента Абхазии прошёл накануне. Ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины проголосовавших, в связи с чем был назначен второй тур. Он состоится 8 сентября.