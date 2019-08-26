В Москве пришлось вскрывать машину с годовалым ребёнком внутри

Сотрудники МЧС даже не успели приехать на место ЧП. Женщина воспользовалась платной услугой.

В Москве в Большом Власьевском переулке у дома № 9 в автомобиле Nissan оказался заблокирован годовалый ребёнок. Мать малыша заперла двери, а затем обнаружила, что ключи остались внутри.

Специалистам пришлось вскрывать автомобиль, чтобы вызволить ребёнка. Сейчас он чувствует себя нормально.

В МЧС сообщили Лайфу, что сотрудники ведомства не успели прийти на помощь, так как на место инцидента уже были вызваны коммерческие службы.

Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина оставил дочь в машине и забыл, где припарковался.