Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

70

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.

Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле требует серьёзной реакции со стороны Министерства здравоохранения РФ, а также региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это, конечно, вопрос для серьёзной реакции региональной власти, областных властей, ну и Министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Причинами, по данным местных СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию для выяснения всех деталей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×