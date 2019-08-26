Покрас Лампас — об акциях против него в Екатеринбурге: Ничего страшного

Автор "Супрематического креста" уверен, что наличие полярных мнений — это нормально.

Художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал Лайфу, что не может назвать сроки восстановления своей работы "Супрематический крест", которая была создана в Екатеринбурге. Он считает, что нужно установить диалог с противниками произведения.

— Сроки будут, когда поймут, как настроить общество на правильный диалог. Всякие вещи у нас происходят, иногда позитивные, иногда деструктивные, ничего страшного. Наличие полярных мнений в нашей стране — это нормально, — высказался он в беседе с Лайфом.

Работу художника и его команды, согласованную с администрацией Екатеринбурга, вскоре работники коммунальных служб залили гудроном, а поверх положили асфальт. Это вызвало возмущение в городской администрации. Покрас Лампас пообещал восстановить крест, однако люди, представившиеся православными активистами, заявили, что не допустят изображения креста на асфальте.

Сегодня ранее протоиерей Всеволод Чаплин призвал стороны к диалогу, но заметил, что автор в работе сочетает крест и богоборческие мотивы Малевича.