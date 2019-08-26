"МегаФон" провёл первый в России турнир по Dota 2 с применением 5G

На прошлой неделе "МегаФон" вывел российский киберспорт на уровень 5G: состоялся первый в истории киберспортивный турнир c использованием 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований "МегаФон" продемонстрировал работу действующей базовой станции 5G в бизнес-центре "Москва-Сити".

Турнир по Dota 2 в сети 5G c участием отечественной команды Winstrike Team стал первым в России пилотом реального применения сети нового поколения и технологии Cloud Gaming. Мероприятие прошло в рамках трансляции The International 2019, крупнейшего турнира по Dota 2. Оно было организовано "МегаФоном" совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Для проведения локального соревнования "МегаФон" объединил в одну экосистему 5G-оборудование Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или Wi-Fi. В ходе турнира компании показали, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя маломощные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

— Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России — огромный вызов и большая честь для "МегаФона". Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, "МегаФон" в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей, — заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре оператора.

Решающий фактор для интерактивных игровых облачных сервисов — скорость и устойчивость интернет-соединения. От этого напрямую зависят качество изображения и скорость реакции персонажей на команды пользователя. Возможности 5G отвечают всем требованиям самых современных онлайн-игр.

— Сегодня мы продемонстрировали возможности сетей 5G и платформы облачного гейминга перед, пожалуй, самой требовательной аудиторией — профессиональными киберспортсменами, — в свою очередь подчеркнул Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

Он также уверен, что распространение высокоскоростной мобильной интернет-связи и решений Cloud Gaming будет способствовать повышению доступности и стремительной популяризации киберспорта в России.