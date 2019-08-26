Троллинг продолжается. Любительский клуб хочет перекупить Сутормина из "Зенита"

Пираты из Москвы считают, что это приличная сумма за полузащитника сине-бело-голубых.

Скандальная история с переходом полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит" получила неожиданное продолжение. Сегодня в 10:00 утра на электронный ящик петербургской команды пришёл официальный запрос о трансфере игрока от любительского футбольного клуба из Москвы.

Письмо на имя генерального директора ФК "Зенит" Александра Медведева написал футбольный клуб "Пираты", который играет в Высшем дивизионе ЮЛФЛ. В письме указано, что клуб готов покрыть сине-бело-голубым трансферные издержки на покупку Сутормина в размере 50 тысяч рублей и доплатить ещё пять тысяч рублей за набранную форму игрока на тренировках "Зенита".

Представители "Пиратов" сообщили, что запрос официальный и они рассчитывают получить ответ от петербургского клуба. Тем временем представители команды запустили сбор средств "на трансфер Сутормина" на известной краудфандинговой платформе на случай, если трансферные аппетиты сине-бело-голубых окажутся сильно выше, чем фигурирующие в СМИ цифры. Таким образом пираты хотят призвать российские клубы избегать "серых" схем в футболе, которые ежегодно уничтожают десятки профессиональных российских клубов.

Как уже сообщал Лайф, 20 августа стало известно, что "Зенит" заплатил "Рубину" за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей.

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