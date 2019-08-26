В Волгоградской области глава села провалился в скотомогильник и погиб

Теперь следователи разбираются, зачем мужчина занимался объектом, который якобы даже не входит в зону его ответственности.

Глава села Ленинское, что в Николаевском районе Волгоградской области, провалился в скотомогильник и погиб, получив смертельные травмы.

Как рассказали Лайфу в правоохранительных органах региона, Алексей Новиков нанял тракториста и рабочих, чтобы они по его личной инициативе заложили бетонными плитами и засыпали песком скотомогильник. Затем глава администрации решил лично проверить конструкцию. Когда он шёл по ней, плиты под ним провалились, он упал вниз, а сверху на него ещё и железобетонная конструкция.

Рабочие не смогли прийти на помощь из-за больших размеров скотомогильника. Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.

Следствие теперь разбирается, почему глава села занимался этим скотомогильником. В местной администрации заявляют, что объект якобы даже не относится к населённому пункту. О планах главы администрации будто не знала даже его супруга. Управление СК РФ по Волгоградской области проводит проверку.

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