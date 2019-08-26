Супругов могут лишить родительских прав за появление на митинге с детьми

Московская прокуратура требует лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые прикрывались своими маленькими детьми на несанкционированных акциях протеста в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский суд.

— Никулинский суд 2 сентября начнёт рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, — рассказала собеседница агентства.

Согласно заявлению правозащитной организации "Апология протеста", представляющей интересы Хомских, иск может быть связан с участием Петра в несанкционированных митингах в Москве.

Как пишет "Взгляд", Пётр Хомский — охранник блогера Алексея Навального, который исполнял аналогичную роль для Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. Провокатор появлялся на несанкционированных акциях протеста в Москве. При этом на митинге 3 августа он играл роль "отца с коляской" — соратник Навального спиной пытался оттеснить сотрудников полиции, прикрываясь собственным ребёнком как щитом.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более ста человек.