Сотрудница аэропорта Новосибирска попыталась "зайцем" улететь во Вьетнам

Легально она этого сделать не могла: между Еленой и морем стоял долг в размере почти 200 тысяч рублей.

Инспектор по досмотру новосибирского аэропорта Толмачёво попыталась зайцем улететь в отпуск во Вьетнам. Женщина пробралась на борт самолёта по служебному удостоверению, удобно расположилась в кресле, где её и поймали. Об этом сообщил Лайфу источник.

Елена почти всё сделала правильно для своего путешествия в город Камрань — купила авиабилеты, приехала в назначенное время в аэропорт. Единственная, но существенная трудность заключалась в том, что ей было запрещено выезжать за границу из-за долгов. Женщина задолжала почти 200 тысяч рублей — более 85 тысяч за коммунальные услуги и свыше 105 тысяч рублей по кредитам. Однако Елена решила, что заграничный курорт стоит риска, и пробралась в самолёт по служебному удостоверению.

Сидящую в предвкушении встречи с морем и пляжем нарушительницу поймали сотрудники авиакомпании. Они вычислили, что пассажиров больше, чем было зарегистрировано. С рейса её сняли. Сейчас решается вопрос, отделается она административным штрафом или станет фигуранткой уголовного дела.

Ранее получила резонанс история с девочкой, которая смогла миновать все препоны и без билета улететь из Москвы в Санкт-Петербург.