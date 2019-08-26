Путин призвал Хабирова обратить внимание на уровень смертности детей в Башкирии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Во время беседы лидер страны призвал местные власти обратить особое внимание на высокий уровень детской смертности в регионе. Детали встречи приводит пресс-служба Кремля.

— Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то что какие-то показатели слабой медицины. Первая история — это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу даёт результат, — отметил Хабиров. — Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.

— Всё-таки обратите на это особое внимание, — призвал Хабирова Путин.

Лидер страны также отмечает, что отдельное внимание нужно уделить местным жительницам и матерям и помогать им, особенно в том случае, если сложный случай с ребёнком.