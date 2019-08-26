Трамп заявил, что не предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Американский лидер назвал смехотворными сообщения в СМИ, в которых говорится, что это якобы его идея.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. А все новости на эту тему американский лидер назвал фейковыми.

— История Axios о том, что президент Трамп хотел взрывать сильные ураганы ядерным оружием прежде, чем они достигнут побережья, смехотворна, — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп в разговоре с высокопоставленными чиновниками не раз задавался вопросом, почему нельзя наносить удары по стихии ядерным оружием.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп поздравил трёх человек с днём рождения во время саммита G7.