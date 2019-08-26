Покрас Лампас отложил восстановление скандального "креста" в Екатеринбурге

Автор собрался в ближайшее время сформировать и изложить свою позицию насчёт конфликта интересов с православными активистами.

Художник-каллиграфист Арсений Пыженков, известный под творческим именем Покрас Лампас, отложил восстановление своего детища — стрит-арт композиции "Супрематический крест" на площади в Екатеринбурге. Он считает, что нужно время, чтобы принять окончательное решение.

— Просто сейчас не нужно никуда торопиться, дайте хотя бы день этой новости побыть, я всё спокойно почитаю, отсмотрю, услышу. Ещё с Екатеринбургом не на связи даже до конца. Поэтому пока рано что-то утверждать, мы все вместе будем принимать решение, — рассказал Лайфу Покрас Лампас.

Ранее на встрече противников стрит-арта с организаторами фестиваля "Стенограффия", в рамках которого и был нарисован "Супрематический крест", речь шла о том, что рисунок могут изменить, чтобы православные активисты не видели на асфальте сакральный символ.

Как сообщал Лайф, работу Покраса Лампаса и его команды, которую согласовали с мэрией Екатеринбурга, вскоре работники коммунальных служб залили гудроном, а поверх положили асфальт. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных, но против восстановления работы выступили люди, представившиеся православными активистами, заявили, что не допустят изображения креста на асфальте.

Протоиерей Всеволод Чаплин призвал стороны к диалогу, но заметил, что автор в работе сочетает крест и богоборческие мотивы Малевича.