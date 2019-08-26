Петра Мамонова прооперировали, он в реанимации

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Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Лидер группы "Звуки Му" Пётр Мамонов прооперирован. Его жена Ольга сообщила агентству "Москва", что он пока в реанимации.

Состояние стабильное, хорошее. Мы поговорили с ним, он сейчас отдыхает, — заявила Ольга Мамонова.

Петра Мамонова госпитализировали в ночь на субботу, 24 августа. У известного музыканта был инфаркт.

Мамонов — поэт, музыкант, актёр и переводчик. Как актёр он впервые предстал в 1988 году в фильме "Игла" с Виктором Цоем в главной роли. Сам Мамонов сыграл второстепенную роль. Подробнее о биографии Мамонова вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.

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