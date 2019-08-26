Макрон подарил лидерам G7 часы из океанического мусора

Их ремешок исполнен в цветах французского триколора, а циферблат тёмно-синий с надписью "G7".

Президент Франции Эмманюэль Макрон преподнёс лидерам стран "Большой семёрки" необычные подарки — наручные часы из переработанного пластика, собранного в океанах. По данным BFMTV, презенты были изготовлены басками.

Символические подарки лидеры стран обнаружили на своих столах на посвящённой климату сессии саммита G7. Ремешок часов исполнен в цветах французского триколора, а циферблат тёмно-синий с надписью "G7". Аксессуар получили и другие участники встречи.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо два раза поцеловались в щёку при встрече на полях саммита "Семёрки".