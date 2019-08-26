Умер старейший подводник России

Старейший подводник России Юлий Ксюнин скончался в Тамбове. Капитана первого ранга не стало на 106-м году жизни. О кончине сообщила "Российская газета", ссылаясь на областную администрацию.

О дате и месте церемонии прощания пока не известно.

В 1939 году Ксюнина назначили на Тихоокеанский флот, где он был инженером — механиком подводной лодки. Во времена Великой Отечественной войны он готовил пловцов-диверсантов и командовал ротой зенитчиц на Дальнем Востоке.

В 60-х Ксюнин переехал в Тамбов, где возглавил областной клуб трудовой и боевой славы. Примечательно, что в 97-летнем возрасте моряк освоил компьютер с помощью внука и написал книгу "Записки подводника".