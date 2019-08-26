В Дагестане сельчанам пришлось подпирать столбы, чтобы в домах был свет

По их словам, с момента обрушения старой линии электропередачи прошло больше месяца, но обслуживающая компания не торопится её восстанавливать.

В посёлке Санаторий Тляратинского района Республики Дагестан местным жителям приходится буквально подпирать старые полусгнившие опоры линии электропередачи, которые рушатся один за другим. Сельчане рассказали, что 12 июля из-за сильного ветра упало четыре деревянных столба. По ним электричество подавалось в восемь населённых пунктов. В итоге местные жители остались без света.

По словам местных жителей, местные энергетики на вопрос, когда восстановят линию и дадут людям свет, отвечают, что штат ремонтной бригады района очень ограничен и они не успевают обслуживать заявки. Обещали взяться за работы на следующий день, но так ничего и не сделали.

Тогда мужчины попросили обесточить линию и своими силами поставили столбы вертикально и подпёрли их рогатинами — до первого хорошего ветра. С момента, когда стихия обрушила столбы, прошло больше месяца.

Как утверждают местные жители, все деревянные столбы устанавливались в начале 70-х — они стоят в хаотичном порядке, уже ветхие и слабо закреплены. Причём высоковольтные провода висят буквально в трёх метрах от земли, что очень опасно.

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