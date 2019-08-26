В Подмосковье названо самое опасное детское развлечение

Сильные удары несовершеннолетние получают от качелей, на которых катаются другие.

Этим летом дети чаще всего попадали в Ступинскую больницу с различными травмами, полученными на качелях. Рейтинг самых опасных игр и развлечений по версии врачей данного медучреждения опубликовал Минздрав Подмосковья.

— На первом месте среди самых опасных развлечений — качели. Опасность они представляют чаще не для тех, кто качается, и не для тех, кто раскачивает. Страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями-сёстрами и подходят на опасно близкое расстояние к качелям. Они и получают удар, — рассказал заместитель главврача Ступинской больницы Валерий Ануфриев.

По его словам, после "встречи" с качелями дети попадали к ним с переломами рук, ног и даже черепно-мозговыми травмами. Вторым по опасности развлечением оказалось катание на самокатах и велосипедах, на третьем месте — экстремальные игры на высоте: на гаражах, деревьях, тарзанках.

Ранее сообщалось, что в городе Ноябрьске в ЯНАО 11-летнюю школьницу чуть не убило качелями. Девочка ослепла и потеряла память от удара головой об асфальт.