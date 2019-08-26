Макрон резко ответил президенту Бразилии на смешки по поводу его жены Брижит

Французский лидер выразил уверенность, что бразильцы заслуживают президента, который себя ведёт достойно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к народу Бразилии и выразил надежду, что он получит президента благороднее, чем избранный этой зимой Жаир Болсанару.

Всё началось с того, что Макрон раскритиковал отсутствие борьбы с пожарами в лесах Амазонии.

Пользователь Facebook Родригу Андреаса опубликовал коллаж Жаира Болсанару с его 37-летней супругой Мишель и Эмманюэля Макрона с его 66-летней женой Брижит. Подписал он это так: "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару". Эту публикацию прокомментировал сам президент Бразилии.

— Не унижай человека. Ккккккк (изображение смеха), — написал Болсанару.

Макрон не стал терпеть хамства со стороны заокеанского коллеги.

— Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведёт, — цитирует французского лидера BFM.TV.

Как сообщал Лайф, президент Франции в своём твиттере назвал пожары в Амазонии международным кризисом. Болсонару на это ответил, что Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях.