На фестивале "Таврида-Арт" распределили гранты почти на 87 миллионов рублей

Среди проектов-победителей — документальные и короткометражные фильмы, спектакли и онлайн-сериалы.

На крымском фестивале "Таврида-Арт" молодым деятелям культуры и искусств выделили гранты почти на 87 миллионов рублей на реализацию творческих проектов. Об этом сообщили Лайфу организаторы.

— Мы получили больше 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из которых стали победителями. На их проекты выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей. Но самое главное — это то, что все эти средства будут реализованы и преобразованы в развитие культуры руками самих молодых творцов, — рассказал руководитель проекта "Таврида", гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Победители получили гранты на совершенно разные творческие проекты, в том числе на короткометражные и документальные фильмы, спектакли, танцевальные фестивали и онлайн-сериалы.

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходил с 20 по 26 августа в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма. Мероприятие стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для молодёжи в сфере искусства и медиа. В рамках фестиваля прошли масштабные концерты, на которых выступили известные рэперы Мот, Guf, ST, Кравц, Natan, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай. Фестиваль "Таврида-Арт" посетило свыше 45 тысяч зрителей.