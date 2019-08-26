На фестивале "Таврида-Арт" распределили гранты почти на 87 миллионов рублей

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Фото © "Таврида-Арт"

Среди проектов-победителей — документальные и короткометражные фильмы, спектакли и онлайн-сериалы.

На крымском фестивале "Таврида-Арт" молодым деятелям культуры и искусств выделили гранты почти на 87 миллионов рублей на реализацию творческих проектов. Об этом сообщили Лайфу организаторы.

Мы получили больше 500 заявок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из которых стали победителями. На их проекты выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей. Но самое главное — это то, что все эти средства будут реализованы и преобразованы в развитие культуры руками самих молодых творцов, — рассказал руководитель проекта "Таврида", гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Победители получили гранты на совершенно разные творческие проекты, в том числе на короткометражные и документальные фильмы, спектакли, танцевальные фестивали и онлайн-сериалы.

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходил с 20 по 26 августа в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма. Мероприятие стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для молодёжи в сфере искусства и медиа. В рамках фестиваля прошли масштабные концерты, на которых выступили известные рэперы Мот, Guf, ST, Кравц, Natan, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай. Фестиваль "Таврида-Арт" посетило свыше 45 тысяч зрителей.

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