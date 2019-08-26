"Северный поток — 2" готов на 75%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 75%, уложено две нитки на 1855 километров. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

— По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток — 2". Это 75% от общей протяжённости двух ниток, — говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Таким образом, строители перешли к укладке финальной части газопровода.

Добавим, Дания пока так и не дала разрешение на прокладку труб по своему участку моря.