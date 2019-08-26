Политтехнологи: Петербургу нужен не политик, а хозяйственник

В частности, ранее Александр Беглов сообщил, что в Северной столице вводят бесплатный проезд на электричке для пожилых и людей предпенсионного возраста.

Во главе Санкт-Петербурга должен быть не политик, а управленец и хозяйственник, считает политтехнолог Александр Ершов. Он пояснил, что избирателям не нужны пустые декларации и обещания, им нужны видимые изменения.

— И это обусловлено и потребностями горожан, потому что избиратель сильно изменился. Я вот провёл на этой неделе прошедшей четыре фокус-группы и чётко вижу, что пустые декларации, обещания — это уже в далёком прошлом. Людей волнует то, что можно пощупать руками или что можно предъявить в качестве результата, — отметил эксперт в разговоре с Лайфом.

Ершов привёл пример, как врио главы Северной столицы Александр Беглов поручил ввести для пенсионеров и людей предпенсионного возраста круглогодичный бесплатный проезд в электричках.

— Они это сразу все узнали, и они благодарны. Сдерживание тарифов на ЖКХ тоже стало достоянием, и это результат конкретных усилий, это не просто какие-то обещания или политические декларации. Так что чёткий запрос на политику управленца, как в своё время было в 1996 году, когда на смену Собчаку, яркому трибуну, политику, пришёл вроде как неприметный, скромный, но именно хозяйственник Яковлев, — пояснил Ершов.

Помимо сдерживания тарифов на ЖКХ, введения льгот на проезд на электричках в городе запускают службу "социальных участковых" и внедряют социальную карту петербуржца, обладателями которой уже стали 45 тысяч горожан.