Дудчак посоветовал политику перестать пересказывать свои сны и рассказывать басни.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал чушью заявление Петра Порошенко о том, что над Донецком снова "будет гордо развеваться украинский флаг". Он припомнил политику экс-министра обороны Незалежной Валерия Гелетея, который тоже делился пустыми мечтами: летом 2014 года он обещал провести парад в "украинском Севастополе".

— Порошенко никак не угомонится с флагом над Донецком. Вообще, непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, он обещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется. И новый президент не торопится вести переговоры напрямую с Донбассом, — сказал политолог в эфире НСН.

Дудчак посоветовал Порошенко перестать "пересказывать свои сны" и вместо этого сесть за стол переговоров с представителями Донбасса.

Напомним, Валерий Гелетей в первый же день после вступления в должность министра обороны Украины, 3 июля 2014 года, пообещал провести парад в "украинском Севастополе". Он продержался на посту всего 4 месяца. Уже в октябре 2014 года Порошенко принял его отставку.

Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.