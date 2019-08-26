Победители конкурса "Лидеры России" поднимутся на Эльбрус

Победители второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" начали подготовку для восхождения на высочайшую точку России и Европы — гору Эльбрус.

— Цель проекта "Восхождение на Эльбрус" — командообразование, проверка лидерских качеств в непривычных высокогорных условиях и возможность для неформального общения участников клуба "Эльбрус", — сообщили в пресс-службе платформы "Россия — страна возможностей", которая проводит конкурс.

Участники проходят акклиматизацию в ущелье Ирикчат, потом поднимутся на стартовую площадку Лепрус. После двух дней подготовки там начнётся восхождение участников уже на вершину Эльбруса.

Ранее Лайф сообщал, что участники другого всероссийского конкурса — "Доброволец России — 2019" — восстановили туристический маршрут у подножия Эльбруса.