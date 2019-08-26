В Петербурге водитель снял на видео прогулку двух колёс по трассе

На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошёл курьёзный случай. Водитель легковушки снял на видео, как на внутренней стороне КАД перед Мурманским шоссе сами по себе катятся два больших колеса.

Оказалось, их потерял грузовой автомобиль. Когда они оторвались, машина завалилась на ось и остановилась. Её водителю оставалось только смотреть вслед беглецам. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии аист устроил ДТП и остался ждать гаишников.