Спущена на воду самая большая частная яхта

Судно построили в первую очередь для исследований океана и спасения его от загрязнений.

В Румынии спустили на воду самую большую частную яхту в мире — REV Ocean. Об это сообщается на официальном сайте проекта.

Судно имеет рекордную длину для частных судов — 600 футов, что составляет примерно 183 метра. Его строит норвежский миллиардер Хьелль Инге Рёкке. Разбогатев на рыбной ловле и шельфовом бурении, он поклялся отдать большую часть своего состояния на спасение океанов от загрязнения и неограниченного промысла. Для этой цели он и построил яхту.

Судно отправится в Норвегию, где его оснастят техническим и научным оборудованием. Яхта рассчитана на 55 исследователей и 35 членов экипажа. На нём учёные будут изучать, как выбросы углекислого газа, пластика и неорганического промысла воздействуют на океан.

Судно планируют также сдавать в аренду частным лицам и компаниям. Вырученные деньги будут вкладывать в исследования океана.

Ранее Лайф сообщал, что россиянина задержали у берегов Турции по подозрению в краже яхты.