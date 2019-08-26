Карельский полицейский спас двух потерявшихся собак и вернул их хозяину

Владелец отчаялся найти питомцев. Они пропали больше недели назад во время прогулки в лесу.

Инспектор ДПС ОМВД РФ по Пряжинскому району Карелии Алексей Курицын спас на федеральной автодороге "Сортавала" двух собак, которые потерялись больше недели назад. Полицейский заметил животных в ошейниках на проезжей части во время патрулирования и остановил машину.

— Псы дружелюбия не проявили, близко к незнакомому человеку не подходили. Но Алексей терпеливо общался с ними, показывая на открытую дверь патрульного автомобиля. В результате животные доверились неравнодушному человеку и запрыгнули в салон, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На ошейнике одной из собак Алексей увидел медальон с номером телефона хозяина. Он сразу же связался с владельцем четвероногих. Оказалось, что тот отчаялся найти питомцев. Он потерял собак во время прогулки в лесу больше недели назад, уже прекратил поиски и вернулся в Петрозаводск. Полицейский вернул хозяину лохматых любимцев.

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