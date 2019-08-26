Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали

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Фото © instagram /ole_up

В местной больнице Олеся приходила в себя и произносила бессвязные слова. В её окружении уверены, что врачи недооценили уровень угрозы её жизни.

Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице. Две недели назад она попала в страшное ДТП на мотоцикле на курортном индонезийском острове Бали.

О смерти Олеси сообщили её близкие через её же профиль в "Инстаграме". При попытке хирургического вмешательства в местной больнице ей стало значительно хуже, произошло кровоизлияние в мозг. Девушка находилась в коме. Потом её транспортировали в российскую клинику "Медси", где она умерла 25 августа.

Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже, — сказано в последнем посте на её странице, на которую подписано более 20 тысяч человек.

<p>Фото © instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/BwjwR5aAb_Y/" target="_blank">ole_up</a></p>

В прошлом месяце Лайф рассказывал о других трагедиях с блогерами. В петербургской канализации сорвался с высоты и погиб автор УouТube-канала Road to film. А в Великобритании на электросамокате разбилась известная блогерша Эмили Хартридж.

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