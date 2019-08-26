Расстрелявший жену уральский депутат решил "казнить сам себя"

В СИЗО он потребовал внимания врачей, так как выяснилось, что у него тяжёлая форма диабета.

Депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов, который 21 августа застрелил жену из-за ревности, решил не оспаривать свой арест.

— Это его собственное решение. Он, по сути, сейчас казнит себя сам, — передаёт URA.RU слова его адвоката Ольги Шумиловой.

Напомним, ранее Карталинский городской суд отправил Зарипова на два месяца в СИЗО. Решение вынесли с учётом того, что подозреваемый сразу после убийства скрылся с места преступления, не оказал помощи перепуганным детям и имеет возможность влиять на свидетелей. Судья учёл даже тот факт, что ружьё, из которого стрелял депутат, хранилось не в сейфе, а в шкафу.

При этом Зарипов отметил, что ему требуется постоянный контроль врачей. Депутат в 2016 году перенёс инфаркт и страдает тяжёлой формой диабета. Отмечается, что он не оформлял инвалидность, чтобы иметь возможность работать и обеспечивать семью.