Вышел новый тизер девятого эпизода "Звёздных войн"

На кадрах Рей предстаёт в чёрном одеянии ситха и с красным световым мечом в руке.

Вышел новый тизер девятого эпизода фантастической саги "Звёздные войны" режиссёра Джей Джей Абрамса. Опубликованный на YouTube-канале Star Wars ролик за несколько часов посмотрели почти полмиллиона раз.

— История поколения подходит к концу, — говорится в описании видео.

В тизере кадры из предыдущих частей "Звёздных войн" сменяются впечатляющими сценами из грядущего фильма. В проморолике содержится намёк на то, что героиня предыдущих эпизодов Рей перейдёт на тёмную сторону силы — она предстаёт в одеянии ситха и с красным световым мечом, свойственным именно им.

Премьера картины "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" намечена в России на 19 декабря 2019 года. Ранее Лайф писал об ожиданиях, связанных с последним фильмом легендарной саги.