Звезда "Бедной Насти" спровоцировала слухи о своём тайном замужестве

Поклонники заметили на том самом пальце артистки кольцо и теперь гадают, кто же смог завоевать её сердце.

Звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова спровоцировала слухи о своём тайном замужестве. Поклонники восприняли комментарий 47-летней актрисы в "Инстаграме" как намёк на то, что она успела выйти замуж в третий раз.

— Такое счастье просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой, — написал Корикова, которую цитирует "Дни.ру".

После многочисленных комментариев с пожеланиями один из фолловеров заметил, что для полного счастья актрисе нужен ещё хороший, любящий мужчина. Корикова ответила: "Передам своему мужу". Фанаты тут же пересмотрели недавние фотографии звезды и заметили на её правой руке кольцо. Теперь поклонники гадают, кто же стал новым избранником артистки.

Ранее Елена Корикова заявила, что у неё украли кошелёк с деньгами и документами. Позже выяснилось, что за "преступлением" стоит её кот.

Елена Корикова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2006) и телеведущая. Стала популярна благодаря ролям в "Барышне-крестьянке" и "Бедной Насте". Подробнее о биографии Кориковой вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.