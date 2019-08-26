Врач рассказал, чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом

Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, к чему может привести чихание с закрытыми ртом и носом.

— Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом, — передаёт издание "Аргументы и факты" слова специалиста.

Это может привести к воспалению слуховой трубы — так называемому евстахииту. Кроме того, под давлением микробы могут попасть в пазухи, что чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом.

Также при чихании с закрытыми ртом и носом повышается внутричерепное давление. Это может оказать отрицательное воздействие на пожилых людей, а также на тех, кто страдает вегетососудистой дистонией или имеет слабые стенки сосудов.

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