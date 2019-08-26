Макрон заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в сентябре

Планы на встречу "нормандской четвёрки" запротоколированы в итоговом документе саммита G7.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском формате" — лидеров Франции, Германии, России и Украины — состоится в сентябре.

— Мы запротоколировали, и это есть в тексте, который мы выпускаем, что мы собираем в сентябре встречу в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств, — привёл Макрон сведения из документа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на финальной пресс-конференции саммита заявляла также, что перед встречей лидеров четырёх государств встретятся министры и советники.