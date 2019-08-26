В Москве загорелся женский Рождественский монастырь

Информации о пострадавших не поступало. Полыхает жилое здание, все люди выведены.

В Москве загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. На месте ЧП уже работают несколько пожарных расчётов. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, горит жилой корпус. Люди из него эвакуированы.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке. Он находится на пересечении Рождественского бульвара и улицы Рождественка.