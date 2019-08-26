В Москве загорелся женский Рождественский монастырь

В Москве загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. На месте ЧП уже работают несколько пожарных расчётов. Лайф ведёт прямую трансляцию.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, горит жилой корпус. Люди из него эвакуированы.
Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке. Он находится на пересечении Рождественского бульвара и улицы Рождественка.
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