В Москве загорелся женский Рождественский монастырь

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Информации о пострадавших не поступало. Полыхает жилое здание, все люди выведены.

В Москве загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. На месте ЧП уже работают несколько пожарных расчётов. Лайф ведёт прямую трансляцию.

<p>Фото ©L!FE</p>

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, горит жилой корпус. Люди из него эвакуированы.

<p>Фото ©L!FE</p>

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке. Он находится на пересечении Рождественского бульвара и улицы Рождественка.

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