Европейские астронавты перестанут летать на МКС на российских кораблях

Итальянец Лука Пармитано, прибывший на станцию в июле этого года, стал последним европейским пассажиром "Союза".

Европейское космическое агентство (ЕКА) больше не будет пользоваться российскими кораблями "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Об этом сообщил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

— К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях, — рассказал он.

Напомним, итальянец Лука Пармитано вместе с астронавтом НАСА Эндрю Морганом и российским космонавтом Александром Скворцовым отправились на МКС с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-13" 20 июля 2019 года.