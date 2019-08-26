Росстат зафиксировал снижение цен на бензин

Отмечается, что больше всего топливо подешевело в Оренбургской области — на пять процентов.

В июле производители снизили цены на бензин в десяти регионах России — в среднем на 0,8 процента. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно оценке специалистов, стоимость топлива снизилась меньше всего в Омской области — всего на 0,1 процента, а больше всего в Оренбургской — на пять процентов. В некоторых субъектах РФ наблюдалась противоположная динамика. Бензин подорожал в семи регионах — от 1,2 процента в Саратовской области до 18,1 процента в Якутии.

По сравнению с декабрём 2018 года цена топлива снизилась на 5,6%, а с июлем прошлого года — на восемь процентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный стабилизировать цены на бензин.